Фото з весілля київського мільйонера Парцхаладзе (4 знімки)

Весілля київського мільйонера Лева Парцхаладзевідгриміло ще минулої п’ятниці, але подробиці святкування досі трималися в таємниці.

Фото молодих та гостей весілля вдалося дістати ТаблоIDу

Як пише "Сегодня", наречена Леся Матвєєва була у сукні від української дизайнерки Вікторії Гресь, а наречений прийшов на свято у чорному смокінгу.

Як розповіли очевидці, молоді зранку обвінчалися в одній з київських церков, а вже зранку до заміського будинку Парцхаладзе у селі Красне у 40 кілометрах від Києва почали з’їжджатися гості.

Парцхаладзе прийшов на весілля зі своїм сином від першого шлюбу.

Серед гостей було чимало VIP-персон: ведуча Маша Єфросініна з чоловіком, Віталій Кличко, депутат від блоку Тимошенко Андрій Шевченко та журналіст Роман Скрипін з дружинами, продюсер Євген Рибчинський, акторка Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком, скандальний видавець Валід Арфуш з дружиною кореянкою Лідою, посол Грузії в Україні Григол Катамадзе, бізнесмен-бютівець Таріел Васадзе, брат президента Грузії Давид Саакашвілі, політолог Дмитро Видрін.

Сама церемонія відбулася аж о 19 вечора. Працівник РАГСу розписав молодих вдома. Після цього почалося гуляння. Гостям подавали шампанське "Мадам Кліко", грузинські вина та коктейлі. На столах, в основному, були грузинські страви, ковбасні, м’ясні і рибні нарізки, овочі, суші, тушкована печінка, сьомга, креветки.