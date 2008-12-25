Сьогодні на Прикарпатті поховали рідну сестру Провідника ОУН Оксану Бандеру.

Як повідомили УНІАН у Калуській районній державній адміністрації, поховали О.Бандеру у родинному селі Старий Угринів Івано-Франківської області поруч з могилами матері та сестри Марти.

У поховальній церемонії взяли участь представники влади Прикарпаття, громадськості, політичних правих партій, ветерани УПА та мешканці села. На похороні був присутній внук провідника ОУН Степан БАНДЕРА.

О.Бандера померла в місті Стрий Львівської області, де проживала з племінницею, 24 грудня. 22 грудня їй виповнилося 91 рік. До столітнього ювілею свого легендарного брата вона не дожила рівно тиждень.

Довідка УНІАН. О.Бандера закінчила Стрийську гімназію, після якої працювала вчителькою (1939-1941). У 1941 році її разом із сестрою Мартою та батьком заарештували. На вимогу публічно засудити діяльність свого брата сестри відповіли категоричною відмовою. У документах записано, що сестри Бандери звільнені у 1960 році, але в Україні їм проживати не дозволили. 48 років вона провела у засланні і тільки у 1989 році приїхала на Батьківщину. Завдяки втручанню львівської влади у 1991 р. О.Бандера отримала документи про реабілітацію й змогла прописатися у родичів.

Стрийська влада виділила у 1996 році сестрам Провідника ОУН Оксані й Володимирі (померла у 2001 р.) трикімнатну квартиру.

У 2006 році Президент України нагородив її орденом "Княгині Ольги" ІІІ ступеня.