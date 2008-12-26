1003 ДТП сталося в Україні за минулу добу

В Українi впродовж минулої доби сталося 1003 дорожньо-транспортних пригод, в яких 13 осіб загинули, 135 - поранені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, вчора о 23.15 в Запорізькій області, на автодорозі “Одеса - Мелітополь - Новоазовськ”, жінка-водій автомобіля "Skoda Octavia", рухаючись в напрямку Бердянська, не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та скоїла зіткнення з автомобілем "Volkswagen Jetta", що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій, четверо пасажирів автомобіля "Volkswagen" та пасажир автомобіля "Skoda" отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих 14-річна дитина.