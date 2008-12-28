У Криму поїзд на смерть збив чоловіка

15:08, 28 грудня 2008
Разное
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Нещасний випадок

На залізничній станції Бахчисарай у Криму вантажний поїзд збив на смерть 77-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався в суботу.

За даними рятувальників, чоловік раптово вийшов на залізничну колію.

На місці події працювали співробітники лінійного відділу МВС Севастополя.

 

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