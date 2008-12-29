Київське метро змінює режим роботи в новорічну ніч

У Києві в зв’язку з проведенням загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів буде змінено режим роботи метро в новорічну ніч.

Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, в ніч з 31 грудня 2008 р. на 1 січня 2009 р. роботу метрополітену буде продовжено до 03.30.

Як повідомляв УНІАН, свято зустрічі Нового року на Майдані Незалежності в Києві триватиме з 21.00 31 грудня до 1.15 1 січня.