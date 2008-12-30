Черновецький перетворить центр Києва на «суцільну зону паркування»

З середини січня 2009 року буде введено в дію суцільну зону паркування транспортних засобів у центральній частині Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її словами, це нововведення впроваджується згідно з Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 11 серпня 2008 року №1141 «Про затвердження схеми місць для платного паркування транспортних засобів у центральній частині м. Києва». Ним передбачена можливість створення суцільної зони паркування в межах існуючої першої зони (пл. Європейська, вул. Трьохсвятительська, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, пл. Льва Толстого, вул. Велика Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Еспланадна, вул. Басейна, вул. Шовковична, вул. Грушевського, пл. Європейська).

Метою цього проекту є збільшення загальної кількості одночасно припаркованих транспортних засобів. Очікується, що кількість машиномісць для паркування в першій зоні збільшиться з 800 до 5000.

Наразі розпочато роботи з впровадження суцільної зони паркування: встановлені попереджувальні знаки за 100 та 50 м та інформаційні щити на перехрестях вулиць при в’їзді в 1-у територіальну зону паркування, встановлюються обмежувальні стовпчики, проводяться роботи з заниження бордюрного каменю.

Згідно з проектом, буде дозволено платне паркування транспортних засобів на проїжджих частинах доріг, прилеглих до них територіях і тротуарах (де залишається не менше 2-х метрів для руху пішоходів).

Додатковими заходами, спрямованими на збільшення місць для автотранспорту, є розширення зони проїжджих частин вулиць за рахунок тротуарів без знесення зелених насаджень та влаштування заїзних кишень.

Ці нововведення, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, сприятимуть зменшенню ділянок вулиць, на яких утворюються затори, та обмеженню руху автотранспорту тротуарами й зеленими зонами за рахунок встановлення обмежувальних стовпчиків. Також має підвищитися дисципліна водіїв у дотриманні правил дорожнього руху.

Реалізація цього проекту дасть змогу збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.