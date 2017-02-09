Експерти обговорять причини загострення українсько-польських відносин

12:00, 09 лютого 2017
Разное
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Які тематичні тренди працюють на віддалення країн?

9 лютого (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українсько-польські відносини: територія можливостей чи зона ризику?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

  1. Чому зростає градус напруги в українсько-польських відносинах?
  2. Які конкретні кроки необхідні для подальшого зміцнення відносин двох країн у різних сферах?
  3. Які тематичні тренди працюють на зближення країн, а які навпаки, на віддалення? Яких помилок слід уникати українським дипломатам?

Учасники круглого столу:

  1. Віталій Портніков, журналіст і публіцист;
  2. Лукаш Адамський, польський історик і публіцист;
  3. Микола Княжицький, народний депутат України;
  4. Петро Андрусечко, кореспондент Gazeta Wyborcza (Польща);
  5. Олександр Зінченко, український історик і публіцист.

Модератор – Олег Базар, головний редактор LB.ua.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадки в новинах про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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