Експерти обговорять причини загострення українсько-польських відносин

Які тематичні тренди працюють на віддалення країн?

9 лютого (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українсько-польські відносини: територія можливостей чи зона ризику?» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання до обговорення: Чому зростає градус напруги в українсько-польських відносинах? Які конкретні кроки необхідні для подальшого зміцнення відносин двох країн у різних сферах? Які тематичні тренди працюють на зближення країн, а які навпаки, на віддалення? Яких помилок слід уникати українським дипломатам? Учасники круглого столу: Віталій Портніков, журналіст і публіцист; Лукаш Адамський, польський історик і публіцист; Микола Княжицький, народний депутат України; Петро Андрусечко, кореспондент Gazeta Wyborcza (Польща); Олександр Зінченко, український історик і публіцист. Модератор – Олег Базар, головний редактор LB.ua. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Згадки в новинах про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково. Адреса Інституту Горшеніна: Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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