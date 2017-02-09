Експерти обговорять причини загострення українсько-польських відносин
12:00, 09 лютого 2017Разное
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Які тематичні тренди працюють на віддалення країн?
9 лютого (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українсько-польські відносини: територія можливостей чи зона ризику?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання до обговорення:
- Чому зростає градус напруги в українсько-польських відносинах?
- Які конкретні кроки необхідні для подальшого зміцнення відносин двох країн у різних сферах?
- Які тематичні тренди працюють на зближення країн, а які навпаки, на віддалення? Яких помилок слід уникати українським дипломатам?
Учасники круглого столу:
- Віталій Портніков, журналіст і публіцист;
- Лукаш Адамський, польський історик і публіцист;
- Микола Княжицький, народний депутат України;
- Петро Андрусечко, кореспондент Gazeta Wyborcza (Польща);
- Олександр Зінченко, український історик і публіцист.
Модератор – Олег Базар, головний редактор LB.ua.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадки в новинах про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.
Адреса Інституту Горшеніна: Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).
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