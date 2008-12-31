Новорічне привітання президента РФ виклали в Інтернет (лінк)

Новорічне привітання президента РФ Дмитра Медведєва, яке транслювалося для мешканців Далекого Сходу, з`явилося в інтернеті на сайті RuTube.

Оцінюючи рік, що закінчується, глава російської держави зазначив, що Росія "впевнено і гідно" пройшла через "драматичні випробування". "Які б труднощі не чекали нас в майбутньому, ми зможемо з ними впоратися", - наголосив він

У своєму зверненні Медведєв, який уперше вітав росіян як президент, не торкався політичних чи економічних питань, побажавши всім співгромадянам щастя і здійснення бажань.