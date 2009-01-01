На Херсонщині водій "ВАЗа" насмерть збив трьох дітей

15:55, 01 січня 2009
Разное
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Ще двоє потрапили до лікарні

Вчора о 22.30 у смт Нова Маячка Цюрюпинського району Херсонської області водій автомобіля "ВАЗ-21099" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на п`ятьох дітей, що рухалися по краю проїзної частини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, троє дітей від отриманих травм загинули на місці події, а ще двоє з отриманими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до Херсонської обласної дитячої лікарні.

 

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