На Херсонщині водій "ВАЗа" насмерть збив трьох дітей

Вчора о 22.30 у смт Нова Маячка Цюрюпинського району Херсонської області водій автомобіля "ВАЗ-21099" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на п`ятьох дітей, що рухалися по краю проїзної частини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, троє дітей від отриманих травм загинули на місці події, а ще двоє з отриманими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до Херсонської обласної дитячої лікарні.