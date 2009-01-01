Вибух у Львові: на щастя обійшлося без жертв

Вчора о 17.30 у Львові на території гаражного кооперативу „Автолюбитель” у цегляному гаражі виникла пожежа, що призвела до вибуху газових балонів, каністр із бензином та піротехнічних установок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, було зруйновано 6 гаражів та пошкоджено 8 легкових автомобілів.

О 18.57 підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються. Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Як повідомило УНІАН джерело у правохоронних органах, гараж, де стався вибух, належить колишньому працівнику вибухотехнічної служби міліції Львівської залізниці. Він займався виготовленням і продажем піротехнічних пристроїв та петард.

Ввечері 31 грудня він заїхав у приміщення гаражу для завантаження чергової партії петард, яких, за різними даними, було близько 1 тонни. Під час заватаження стався вибух.

Сума збитків, за попередніми оцінками фахівців ГУ МНС у Львівській області, як повідомив начальник прес-центру цього відомства Павло ВАСИЛЕНКО, становить понад 2 млн. грн., не враховуючи збитків, завданих адміністративній будівлі ВАТ «Львівобленерго».

Проводиться розслідування. Причини вибуху встановлюються.