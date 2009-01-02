МНСники витягнули 13 людей з палаючої дев’ятиповерхівки, один загинув
11:46, 02 січня 2009Разное
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Причина пожежі - необережність при палінні
Вчора о 15.15 в Запоріжжі у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, в результаті якої загинула 1 людина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
О 16.30 силами 4 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. За допомогою підйомника з квартир сьомого та дев’ятого поверхів будинку врятовані 13 осіб, у тому числі троє дітей, 1996, 2002 та 2007 років народження.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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