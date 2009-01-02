В районі Говерли шукають двох туристів із Рівненщини

На Прикарпатті в районі гори Говерла триває пошук двох туристів із Рівненщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, повідомлення про те, що в районі гори Мала Говерла під час сходження загубилися 2 туристів із Рівненщини, надійшло до працівників Ворохтянського гірського пошуково-рятувального пункту МНС близько 19.00 1-го січня.

Туристи зупинялися на відпочинок у селищі Верховина, а потім самовільно вирушили в гори у складі групи з чотирьох осіб. Двоє, які відстали, в сутінках благополучно повернулися на турбазу «Заросляк», звідки й повідомили про пропажу 25-річного чоловіка та його подруги.

Альпіністи МНС негайно розпочали пошук. У цей район прибули додаткові групи гірських рятувальників із Яремченського, Верховинського та Лазещинського підрозділів МНС.

Погодні умови в горах є складними: сильний вітер зі снігом та до десяти градусів морозу.