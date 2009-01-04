Дубина: Росія недодає газу, щоб звинуватити Україну в крадіжці

Глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що Росія недодає газу європейським споживачам, щоб звинуватити Україну в його крадіжці.

Про це він заявив в ефірі «5-го каналу».

«На сьогоднішній день я переконаний в цьому – Росія недодає своїм споживачам достатньої кількості газу», - заявив О.ДУБИНА і, відповідаючи на запитання, з якою метою це робиться, зазначив: «Для того, щоб казати, що українці щось крадуть».

Водночас він вважає, що нині переговори НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» проходять не в економічній, а в політичній площині, і це підтверджує керівництво «Газпрому». «Остання заява поважаного пана МІЛЛЕРА…(свідчить – УНІАН), що це вже більше політика. Це не з моїх вуст – це з вуст керівництва «Газпрому». Тому, я гадаю, що це вже більше політика», - сказав О.ДУБИНА.