Ізраїль закликає ліванських бойовиків зберігати спокій

Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак застеріг у суботу ліванський рух "Хезболла" від спроб дестабілізувати ситуацію на кордоні з Ізраїлем під час проведення наземної операції в секторі Газа.

"Воюючи в Газі, ми не випускаємо з уваги ситуацію на нашому північному кордоні. Там ми не плануємо активних дій і сподіваємося, що ситуація залишиться спокійною. Але ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказав Барак, заяву якого цитує РІА "Новости" з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.

У суботу ввечері війська після тижня масованих бомбардувань увійшли до сектора Газа, щоб знищити інфраструктуру палестинських угруповань і зайняти райони, звідки бойовики ведуть ракетний обстріл Ізраїлю.

"Наша мета - примусити ХАМАС (правлячий у Газі рух) припинити ворожі дії проти Ізраїлю та ізраїльтян і докорінно змінити ситуацію на півдні Ізраїлю", - сказав голова військового відомства.