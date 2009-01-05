Бойовики звільнили викрадених в Сомалі журналістів

Бойовики Сомалі, які викрали наприкінці листопада 2008 року двох журналістів з Європи, відпустили їх на волю, повідомляє AFP. За словами представників місцевої поліції, нині фотограф Хосе Сендон з Іспанії та британський кореспондент Колін Фрімен перебувають в одному з готелів в Босассо.

Обставини звільнення журналістів не називаються. Сендон і Фрімен були захоплені 26 листопада 2008 року дорогою в аеропорт Босассо. Європейці збирали матеріал про піратство в Сомалі. Разом з ними було затримані двоє місцевих журналістів, про їх долю нічого не відомо.

Жоден з впливових кланів Сомалі не узяв на себе відповідальності за викрадання журналістів. Зазначмо, що досі в полоні у бойовиків двоє журналістів з Австралії та Канади, яких захопили в серпні 2008 року неподалік столиці Сомалі Могадішу.

Лента.ру