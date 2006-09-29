Нецензурна лайка веде до імпотенції

Несподіване відкриття зробив науковий керівник Центру екологічного виживання і безпеки Геннадій Чеурін. За його словами, він дослідив істинне походження нецензурної лайки і дослідницьким шляхом довів її згубний вплив на людський організм в побуті.

Як заявив на прес-конференції пан Чеурін, мат - це святі слова, які в давнину застосовувалися чоловіками під час проведення обрядів і ритуалів для "виклику родової сили", повідомляє "Катеринбург Он-лайн".

"Вживати ці слова можна було лише 16 днів в році, а потім вони були під суворою забороною, - пояснив Геннадій Чеурін. - І коли у наш час чоловіки без потреби вимовляють ці сакральні слова, то це неминуче веде до реальної імпотенції. А якщо матюкається жінка - вона поволі перетворюється на чоловіка".

За словами автора гіпотези, його слова підтверджують недавні дослідження групи російських учених: дослідники випробували вплив нецензурної лайки на воді, яка, як відомо, володіє "пам`яттю".

Учені облаяли рідину добірним матом, після чого полили нею насіння пшениці. "В результаті, з тих зерен, які були политі водою з агресивним матом, зійшли тільки 48%, з тих, що побутовим - 53%, а насіння, полите святою водою, проросло на 93%. Жахливо уявити, що відбувається з людським організмом", - відзначив дослідник.

Крім крайніх випадків, коли необхідно викликати "родову силу", за словами Геннадія Чеуріна, мат можна використовувати на війні. "Мат корисний в екстремальних ситуаціях. Його, як останній патрон, треба берегти, наприклад, для військових дій. До того ж на війні за допомогою мату значно швидшає передача інформації", - упевнений керівник Центру екологічного виживання і безпеки. За його словами, жодна іноземна лайка не здатна завдати такої шкоди людському організму, як "святі слова" із староруських ритуалів.

Результати дослідження були представлені в 20-хвилинному документальному фільмі "Як слово наше озиватиметься...".

Корреспондент