Економічна криза допомогла австралійській армії

Економічні труднощі, з якими зіткнулася Австралія, можуть допомогти подолати одну з найгостріших і триваліших кадрових криз за всю історію австралійської армії, повідомляє The Australian. Впродовж трьох місяців, за даними на 1 грудня 2008 року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, кількість поданих заяв від потенційних рекрутів зросла приблизно на 20 відсотків.

У військовому відомстві Австралії зазначають, що зростання безробіття і невпевненість у завтрашньому дні зробили службу в армії привабливішою порівняно з працевлаштуванням в приватному секторі. Особливо це характерно для випускників навчальних закладів, яким важче знайти роботу через відсутність досвіду. Найбільшу популярність, за даними видання, мають ВПС Австралії, кількість охочих служити в яких зросла на 27 відсотків. Кількість заяв, поданих до ВМС і сухопутних військ, збільшилася на 22 і 15 відсотків відповідно.

Зростання популярності служби в армії під час економічного спаду помічене не вперше в історії Австралії. До того ж у військових з`являється можливість не тільки набрати достатню кількість рекрутів, а й зберегти кваліфіковані кадри, оскільки фахівці, що дослужили до кінця контракту, частіше воліють продовжити його, побоюючись не знайти цивільну роботу. Під час нинішньої економічної кризи безробіття в Австралії може зрости з 4,4 до 8 відсотків, і це зробить армію ще привабливішим місцем для активного населення.

За даними The Australian, за останній рік чисельність австралійської армії збільшилася на 1,5 тисячі осіб і сьогодні перевищує 50 тисяч. На 2016 рік, за планами уряду, чисельність збройних сил має становити близько 57 тисяч осіб.

Лента.ру