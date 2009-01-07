Чим Ющенко схожий на Бюль-Бюль огли, або «Ой, не платять ці негідники – 2»
До прем`єра Путіна голова Газпрому звертається майже пошепки, ковтаючи від шанування окремі склади і тому довге звернення «Володимир Володимирович» звучить «Ладир Ладирич»... або просто «Ладирич»...
Я “підсіла” на російський телесеріал «Ой, не платять ці негідники!» (іде по всіх російських телеканалах під час показу новин). Коротко нагадаю фабулу: старша зведена сестра (Росія) продає газ сестрі, яку завжди вважала молодшою (Україні). Молодша не можна сказати, щоб сильно охайна, іноді запізнювалася з платежами, невчасно платила за газ. І цього разу затримала платіж аж до 30 грудня. Скориставшись з такої ситуації, старша сестра запропонувала молодшій купувати газ рази в півтора-два дорожче за економічно обгрунтовану ціну. При цьому знаєте, як у двох зведених сестер буває, то одній здається, що її обдурили з колишнім радянським спадком (не дали 17 обіцяних відсотків від нажитого радянського майна), другій здається, що в них спільна сім`я і спільна історія, а молодша хоче піти з сім`ї. Коротше, багато додаткових ходів і сюжетних ліній.
У старшої сестри, крім головної мети (продати газ дорожче), є ще другорядна: дискредитувати Президента Ющенка. А потім ще й ретельно винести все сміття з хати і виставити молодшу в Старому (європейському себто) Світі, як злодюжку. А в молодшої сестри теж свої цілі, наприклад, під шумок підняти ціну на транзит і збити ціну на газ. Тим більше, що в підземних сховищах дещо їх ресурсів є, і буде чим обігрітися.
Так от недавня серія, де в головних ролях виступили прем`єр Росії Володимир Путін і глава Газпрому Олексій Міллер, виглядала як рімейк азербайджанського фільму «Не бійся, я з тобою» (режисер картини - Юлій Гусман). Але рімейк в такій чекістській обробці. До прем`єра Путіна голова Газпрому звертається майже пошепки, ковтаючи від шанування окремі склади і тому довге звернення «Володимир Володимирович» звучить «Ладир Ладирич»... або просто «Ладирич». Мені здається, що якщо це рімейк згаданої музичної комедії, то Міллер і Ладирич - це злі герої: Фарзалі-бек (той, який шукає нафту на чужому городі, і тому готовий вбити господаря землі) і Джафар (бандит-поплічник, який при цьому дуже любить музику). У серіалі немовби присутній Президент Ющенко, він Теймур (його грає Палат Бюль-бюль Огли), зраджений закоханий, дивовижний співак, хороший хлопець, але при цьому - повний незграба в силових операціях.
Так от вся серія – це розмова Міллера і Ладирича, але скільки там драматизму і психологізму...
Нагадаю діалог.
Міллер-Джафар:
- Україна не підписала контракт на постачання газу на 2009 рік. Наразі постачання газу для України припинені. «Газпром» подає газ в повному об`ємі на кордон Росії і України, який відповідає об`ємам заявок від покупців для транзиту російського газу через територію України. Але протягом останніх днів Україна здійснювала несанкціонований відбір російського газу на території своєї країни з газотранспортної системи України. Об`єми (несанкціонованого відбору) – фактично крадіжки - день у день зростають. Ми одержуємо інформацію з боку наших іноземних покупців, що російський газ на територію Європи недопостачається. Україна відмовляється виконувати контракт на транспортування газу і у дедалі більших обсягах краде російський газ зі своєї труби. З 1 січня цього року Україна на своїй території вкрала в нас 65,3 млн. кубічних метрів газу.
(З нотаток сценариста: У діалозі повністю відсутня інформація про те, що для здійснення самого транзиту, для роботи ГТС - власне на транспортування також необхідний газ. Версія про те, що вилучений газ працює на здійснення власне російського контракту на постачання газу до Європи, не озвучується в принципі).
Ладирич - Фарзалі-бек (уривчасто і жорстко):
А скільки вони залишилися винні?
Міллер-Джафар:Україна не погасила заборгованість за поставлений 2008 року газ, і ця заборгованість залишається в розмірі більш ніж 600 млн. доларів. Якщо так і далі триватиме, Україна і далі крастиме російський газ, то заборгованість уже найближчим часом обчислюватиметься в мільярди доларів.
(Наскільки відомо, Україна не визнає цю частину боргу).
Ладирич - Фарзалі-бек:Які пропозиції?
Міллер-Джафар:
Скоротити постачання на кордоні Росії і України на той об`єм, який вкрадений Україною, – 65,3 млн. кубічних метрів газу, – і надалі скорочувати на об`єми вкраденого газу.
(Ладирич-Фарзалі-бек і Міллер-Джафар якийсь час обговорюють, як технічно зробити так, щоб не постраждали європейські споживачі. Міллер вставляє фразу про крадіжки України скрізь, де тільки може, а кожну фразу закінчує шанобливим зверненням до свого візаві: Ладирич. На жаль, як два дні тому в Україні ніхто не пояснив суспільству тонкощі роботи ГТС, так і сьогодні ніхто у відповідь не став оцінювати російські технічні можливості диверсифікації транзиту. При цьому, замість роботи з суспільством, українська влада проводить сумнівне судове рішення про заборону транзиту).
Але повернімося до фільму. Ось вона кульмінація.
Ладирич - Фарзалі-бек:
А що ж українські споживачі? Людей шкода.
Міллер-Джафар:Ладирич, хто дав наказ припинити переговори?
Ладирич - Фарзалі-бек:
Теймур (Ющенко тобто).
Міллер-Джафар:
А йому людей не шкода?
Ладирич - Фарзалі-бек (посміхається):Нам усіх шкода.
Міллер-Джафар починає перераховувати, скільки у України додаткових можливостей забезпечити себе газом і що нічого страшного, якщо скоротити об`єми. (При цьому виникає питання, навіщо ж Україні тоді красти, адже їй дійсно поки є чим користуватися).
Тут Ладирич - Фарзалі-бек каже фразу:
Добре, скорочуйте.
Слухаюсь, - зрапортував у камеру Джафар і майже як у фільмі, сидячи на коні, і витираючи сльозинку рукавом, пошепки повторив фразу щодоТеймура, який саме співає на фортечному мурі: підпалюй, бо ще трохи і я не зможу його вбити.
Отакі в нас славні сусіди. Артисти, чекісти, газобарони. А може бути, все ще закінчиться добре? Тим більше, що співаємо ми справді чудово.
Маша Міщенко P.S. А текст пісень з кінофільму "Не бійся, я з тобою" можна дивитися тут