Чим Ющенко схожий на Бюль-Бюль огли, або «Ой, не платять ці негідники – 2»

Я “підсіла” на російський телесеріал «Ой, не платять ці негідники!» (іде по всіх російських телеканалах під час показу новин). Коротко нагадаю фабулу: старша зведена сестра (Росія) продає газ сестрі, яку завжди вважала молодшою (Україні). Молодша не можна сказати, щоб сильно охайна, іноді запізнювалася з платежами, невчасно платила за газ. І цього разу затримала платіж аж до 30 грудня. Скориставшись з такої ситуації, старша сестра запропонувала молодшій купувати газ рази в півтора-два дорожче за економічно обгрунтовану ціну. При цьому знаєте, як у двох зведених сестер буває, то одній здається, що її обдурили з колишнім радянським спадком (не дали 17 обіцяних відсотків від нажитого радянського майна), другій здається, що в них спільна сім`я і спільна історія, а молодша хоче піти з сім`ї. Коротше, багато додаткових ходів і сюжетних ліній.

У старшої сестри, крім головної мети (продати газ дорожче), є ще другорядна: дискредитувати Президента Ющенка. А потім ще й ретельно винести все сміття з хати і виставити молодшу в Старому (європейському себто) Світі, як злодюжку. А в молодшої сестри теж свої цілі, наприклад, під шумок підняти ціну на транзит і збити ціну на газ. Тим більше, що в підземних сховищах дещо їх ресурсів є, і буде чим обігрітися.

Так от недавня серія, де в головних ролях виступили прем`єр Росії Володимир Путін і глава Газпрому Олексій Міллер, виглядала як рімейк азербайджанського фільму «Не бійся, я з тобою» (режисер картини - Юлій Гусман). Але рімейк в такій чекістській обробці. До прем`єра Путіна голова Газпрому звертається майже пошепки, ковтаючи від шанування окремі склади і тому довге звернення «Володимир Володимирович» звучить «Ладир Ладирич»... або просто «Ладирич». Мені здається, що якщо це рімейк згаданої музичної комедії, то Міллер і Ладирич - це злі герої: Фарзалі-бек (той, який шукає нафту на чужому городі, і тому готовий вбити господаря землі) і Джафар (бандит-поплічник, який при цьому дуже любить музику). У серіалі немовби присутній Президент Ющенко, він Теймур (його грає Палат Бюль-бюль Огли), зраджений закоханий, дивовижний співак, хороший хлопець, але при цьому - повний незграба в силових операціях.

Так от вся серія – це розмова Міллера і Ладирича, але скільки там драматизму і психологізму...

Нагадаю діалог.

Міллер-Джафар:

- Україна не підписала контракт на постачання газу на 2009 рік. Наразі постачання газу для України припинені. «Газпром» подає газ в повному об`ємі на кордон Росії і України, який відповідає об`ємам заявок від покупців для транзиту російського газу через територію України. Але протягом останніх днів Україна здійснювала несанкціонований відбір російського газу на території своєї країни з газотранспортної системи України. Об`єми (несанкціонованого відбору) – фактично крадіжки - день у день зростають. Ми одержуємо інформацію з боку наших іноземних покупців, що російський газ на територію Європи недопостачається. Україна відмовляється виконувати контракт на транспортування газу і у дедалі більших обсягах краде російський газ зі своєї труби. З 1 січня цього року Україна на своїй території вкрала в нас 65,3 млн. кубічних метрів газу.

(З нотаток сценариста: У діалозі повністю відсутня інформація про те, що для здійснення самого транзиту, для роботи ГТС - власне на транспортування також необхідний газ. Версія про те, що вилучений газ працює на здійснення власне російського контракту на постачання газу до Європи, не озвучується в принципі).

Ладирич - Фарзалі-бек (уривчасто і жорстко):

А скільки вони залишилися винні?

Міллер-Джафар: Україна не погасила заборгованість за поставлений 2008 року газ, і ця заборгованість залишається в розмірі більш ніж 600 млн. доларів. Якщо так і далі триватиме, Україна і далі крастиме російський газ, то заборгованість уже найближчим часом обчислюватиметься в мільярди доларів.

(Наскільки відомо, Україна не визнає цю частину боргу).

Ладирич - Фарзалі-бек: Які пропозиції?

Міллер-Джафар:

Скоротити постачання на кордоні Росії і України на той об`єм, який вкрадений Україною, – 65,3 млн. кубічних метрів газу, – і надалі скорочувати на об`єми вкраденого газу.

(Ладирич-Фарзалі-бек і Міллер-Джафар якийсь час обговорюють, як технічно зробити так, щоб не постраждали європейські споживачі. Міллер вставляє фразу про крадіжки України скрізь, де тільки може, а кожну фразу закінчує шанобливим зверненням до свого візаві: Ладирич. На жаль, як два дні тому в Україні ніхто не пояснив суспільству тонкощі роботи ГТС, так і сьогодні ніхто у відповідь не став оцінювати російські технічні можливості диверсифікації транзиту. При цьому, замість роботи з суспільством, українська влада проводить сумнівне судове рішення про заборону транзиту).

Але повернімося до фільму. Ось вона кульмінація.

Ладирич - Фарзалі-бек:

А що ж українські споживачі? Людей шкода.

Міллер-Джафар: Ладирич, хто дав наказ припинити переговори?

Ладирич - Фарзалі-бек:

Теймур (Ющенко тобто).

Міллер-Джафар:

А йому людей не шкода?

Ладирич - Фарзалі-бек (посміхається): Нам усіх шкода.

Міллер-Джафар починає перераховувати, скільки у України додаткових можливостей забезпечити себе газом і що нічого страшного, якщо скоротити об`єми. (При цьому виникає питання, навіщо ж Україні тоді красти, адже їй дійсно поки є чим користуватися).

Тут Ладирич - Фарзалі-бек каже фразу:

Добре, скорочуйте.

Слухаюсь, - зрапортував у камеру Джафар і майже як у фільмі, сидячи на коні, і витираючи сльозинку рукавом, пошепки повторив фразу щодоТеймура, який саме співає на фортечному мурі: підпалюй, бо ще трохи і я не зможу його вбити.

Отакі в нас славні сусіди. Артисти, чекісти, газобарони. А може бути, все ще закінчиться добре? Тим більше, що співаємо ми справді чудово.

Маша Міщенко P.S. А текст пісень з кінофільму "Не бійся, я з тобою" можна дивитися тут