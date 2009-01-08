У столиці Боснії і Герцеговини розпродали всі електрообігрівачі
02:05, 08 січня 2009Разное
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Очікується зниження температури
Жителі столиці Боснії і Герцеговини після припинення постачань до країни російського газу, і, як наслідок, перебоїв з центральним опаленням скупили абсолютно всі електрообігрівальні прилади, повідомили в середу бєлградські ЗМІ.
Найбільші мережі з продажу побутової техніки не змогли задовольнити попит споживачів на електрообігрівачі та радіатори, а постачання нових партій цього товару очікуються лише наступного тижня.
У пошуках електрообігрівачів мешканці столиці, де в найближчі ночі очікується зниження температури до мінус 15 градусів Цельсія, почали виїздити до інших міст країни, зокрема, Коньїца, Ябланиці та Мостара.
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