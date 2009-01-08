У столиці Боснії і Герцеговини розпродали всі електрообігрівачі

Жителі столиці Боснії і Герцеговини після припинення постачань до країни російського газу, і, як наслідок, перебоїв з центральним опаленням скупили абсолютно всі електрообігрівальні прилади, повідомили в середу бєлградські ЗМІ.

Найбільші мережі з продажу побутової техніки не змогли задовольнити попит споживачів на електрообігрівачі та радіатори, а постачання нових партій цього товару очікуються лише наступного тижня.

У пошуках електрообігрівачів мешканці столиці, де в найближчі ночі очікується зниження температури до мінус 15 градусів Цельсія, почали виїздити до інших міст країни, зокрема, Коньїца, Ябланиці та Мостара.

РІА “Новости”