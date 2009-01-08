У російських містах пройдуть акції проти мита на ввезення іномарок

8 січня почнеться загальноросійська акція протесту проти підвищення мита на ввезення іномарок. Як повідомляють організатори акції, офіційно захід вже узгоджений з владою Санкт-Петербурга, Іркутська, Катеринбурга, Благовещенська, Новоросійська, Чити. Акції будуть проведені у формі пікетів, мітингів або автопробігів.

У кількох десятках міст активісти не змогли добитися дозволу від влади, проте мають намір провести акцію без узгодження. Зокрема, це стосується деяких міст Приморського краю. Крім того, у ряді регіонів активісти мають намір виступити 9 і 10 січня.

У Москві акція протесту пройде у формі пікету в Новопушкінському сквері і, можливо, автопробігу.

Нагадаємо, що з 12 січня в РФ підвищуються ввізні мита на іномарки. Підвищення становитиме від 20 до 80 відсотків залежно від віку автомобіля.

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