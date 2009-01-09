47 українців з Палестини літаком МНС прибудуть до Москви

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії направляє літак для евакуації громадян Росії й України з Палестини.

Як повідомила начальник Управління інформації МНС Росії Ірина АНДРІАНОВА, у п`ятницю рано вранці біженці прибудуть до московського аеропорту "Домодєдово", передає РІА «Новости».

"За дорученням Президента РФ МНС Росії продовжує евакуацію російських громадян і громадян країн СНД з Палестини", - наголосила вона.

За словами представника МНС, вчора о 20.00 за московським часом з Москви до Аман (Йорданія) вилетів літак МНС Росії.

"Планується, що цим бортом до Москви буде доставлено 68 осіб, евакуйованих з Палестини, серед яких 21 громадянин Росії і 47 - України", - зазначила І.АНДРІАНОВА.

Той самий маршрут був використаний на першому етапі евакуації, проведеному 2 січня, за день до ізраїльської операції проти ісламістського руху ХАМАС.