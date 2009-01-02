Завершено евакуацію громадян країн СНД із Сектору Газа

Завершилася операція з евакуації росіян і громадян СНД із Сектору Газа. Загалом кордон перетнули 101 громадянин РФ і близько 70 громадян інших країн СНД.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на КПП "Ерець" залишаються ще декілька чоловік, до яких ізраїльські служби безпеки мають претензії. Питання щодо них розв`язується на даний час.

Автоколона з біженцями найближчим часом відправиться до йордансько-ізраїльского кордону, а потім до Аммана, де на них вже чекають два літаки МНС РФ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Сектор Газа мають залишити близько 300 іноземців, більш як 180 з них - росіяни і громадяни країн СНД. На територію Ізраїлю, крім росіян, вже перейшли 90 жінок із дітьми, що мають паспорти США, Норвегії і Туреччини.

“Ми розглядаємо дану евакуацію як евакуацію підвищеного ризику. Але, зваживши все "за” і “проти", ми вирішили проводити її сьогодні, тому що відкладати було не можна", - сказав журналістам консул Росії в Ізраїлі Володимир ЮКАЛОВ.

Він зазначив, що російські дипломати вже мають досвід в організації евакуації співвітчизників з Гази, проте ця операція має свої особливості. По-перше, ізраїльтяни "дуже швидко погоджували" списки евакуйованих, по-друге, довелося просити сприяння співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста в Секторі Газа і "навіть виходити на штаб-квартиру в Женеві".

Але головне, повідомляє агентство, полягає у тому, що ця евакуація проводиться практично під вогнем. З моменту прибуття на "Ерець" дипломатів і журналістів, буквально над дахом КПП у бік Ізраїлю пролетіло декілька ракет, потім у результаті ударів у відповідь пролунали вибухи, і піднялися стовпи диму вже на території палестинського анклаву за пару кілометрів від КПП.