Київські ЖЕКи змусять збивати бурульки

У Києві для безпеки жителів міста буде відновлено практику знімання бурульок з дахів будинків та інших об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, у місті створюється спеціальна Інспекція житлово-комунального господарства, яка контролюватиме, зокрема, проведення і такої роботи.

"Вона (житлова інспекція – УНІАН) створена ще у 2007 році. Вона не починала працювати, бо людей не було. Ми зараз набираємо 10 чоловік спеціальної інспекції житлової, яка буде перевіряти не тільки бурульки, а на неї покладається відповідальність взагалі за перевірку навіть якості та своєчасності надання послуг”, - пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

“Я підписав розпорядження, і дійсно з понеділка бригади вийдуть. Просто зараз багато хто ще відпочиває”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, працівники бригад обстежуватимуть об’єкти житлово-комунального господарства і даватимуть приписи.

“А збивати (бурульки – УНІАН) будуть ЖЕКи. ЖЕКи повинні утворити бригади свої і збивати”, - пояснив він.