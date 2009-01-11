Замерзлі вчителі зігрілися біля багаття з підручників

Вчителі середньої школи в селищі Параїя північноіндійського штату Біхар спалили підручники, щоб зігрітися, пише у суботу газета Indian Express.

За даними газети, холодним ранком 3 січня директор школи у вчителями взяли два мішки з книгами і один за іншим спалили підручники. Свідками варварського вчинку своїх викладачів стали учні, які розповіли про це батькам.

Голова сільської адміністрації Ш`ям Део Гупта написав заяву в поліцію, яка зареєструвала справу про псування суспільного майна.

"У найстрашнішому сні ми не могли уявити собі вчителів, які палять підручники", - сказав Гупта, якому не зрозуміло, "які цінності можуть прищепити нашим дітям ці вчителі", оминувши, втім, пояснень, чому ж вчителям доводиться мерзнути.

Районний відділ освіти також розслідує цей випадок. "Це найнезвичайніша скарга на вчителів, і ми поставимося до неї серйозно, бо вчителі повинні бути хранителями цінностей", - сказав представник відділу.

РІА “Новости”