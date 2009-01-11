Знайшли тіло потонулого пірата з 153 тисячами доларів у кишені

На узбережжі Сомалі знайшли тіло другого з п`ятьох піратів, які потонули після отримання викупу за саудівське судно "Сіріус Стар". При покійному знайдено 153 тисячі доларів готівкою. Про це 11 січня повідомляє агентство Associated Press.

Гроші, загорнуті в пластиковий пакет, лежали в кишені пірата. Загальну суму готівки, що потонула разом з піратами, як і раніше не називають. Наразі родичі злочинців продовжують пошук решти трьох тіл.

Нагадаємо, сума викупу, який був 9 січня скинутий на палубу "Сіріус Стар" з літака, становила три мільйони доларів. Після цього, як стверджують американські військові моряки, які спостерігали за передачею грошей, між піратами виникла сутичка. В результаті п`ятеро злочинців потонули разом з частиною грошей. Родичі загиблих викладають іншу версію. Вони кажуть, що човен, на якому пірати залишали захоплене судно, перекинувся через надмірний поспіх. Злочинці поспішали, оскільки їх непокоїла присутність іноземних військових.

Захоплений восени танкер "Сіріус Стар" був найбільшою здобиччю, яка будь-коли потрапляла до рук сомалійських піратів. Після сплати викупу він був звільнений і зараз прямує до Саудівської Аравії. Ніхто з членів екіпажа судна не постраждав.

Лента.ру