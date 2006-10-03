”Десятка” влетіла в маршрутку: 3 загиблих, 8 поранених

У дорожньо-транспортній пригоді в Харківській області загинуло троє осіб та 8 – постраждало.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 2 жовтня близько 19-ї год. на автошляху Київ-Харків-Довжанський. Водій легкового автомобіля "ВАЗ - 2110" порушив правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес". Загинули водій і пасажирка легкового автомобіля та пасажирка мікроавтобуса. 8 постраждалих пасажирів мікроавтобуса з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 143 дорожньо-транспортні пригоди, загинуло 23 особи та 194 - травмовано.