Журнал Esquire назвав найсексуальнішу жінку з тих, що нині живуть (4 фото)

Скарлетт Йоханссон знову названа найсексуальнішою жінкою з тих, що нині живуть. Такий титул був віддав відомій голлівудській актрисі журнал Esquire.

21-річна Йоханссон знялася для обкладинки листопадового номера цього журналу.

У березні аналогічний титул кінозірка отримала від журналу FHM. Тоді вона сказала: "Найкраще, що може почути жінка, це, що вона сексуальна". Проте нині вона зізналася, що їй більше подобається, коли відзначають інші її чесноти, окрім сексапільності.

І Скарлетт Йоханссон як ніхто заслуговує на таке ставлення, адже за останні декілька років вона зробила блискучу кінокар`єру. До того ж Йоханссон володіє рідкісним серед молодих зірок відчуттям смаку, завдяки якому вона змогла потрапити до списку Блеквелла десяти найстильніших знаменитостей.

Скарлетт Йоханссон блискуче зіграла в таких відомих фільмах, як "Труднощі перекладу", "Чорна орхідея", "Матч пойнт", "Світ примар".

Newsru