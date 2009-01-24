Хілларі Клінтон спробувала додзвонитися до Росії

Державний секретар США Хілларі Клінтон після вступу на посади потелефонувала впродовж останніх двох днів 20 президентам, прем`єр-міністрам і головам МЗС, але їй не вдалося зробити телефонний дзвінок міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову, повідомив журналістам у п`ятницю у Вашингтоні в.о. офіційного представника держдепартаменту США Роберт Вуд.

"Держсекретар намагалася зробити дзвінок, але він (Лавров) перебуває в поїздці на вікенд і був недоступний", - передає його слова РІА "Новости".

Представник держдепу повідомив, що Клінтон вже телефонувала міністрам закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Чехії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Індії, Австралії, Мексики, Ізраїлю, Єгипту і Саудівської Аравії.

Держсекретар розмовляла також з президентами Афганістану, Пакистану і Палестинської національної адміністрації, з королем Йорданії, з прем`єр-міністрами Ізраїлю і ПНА, а також з міністром оборони Ізраїлю, сказав Вуд.

"Вона (Клінтон) робитиме й інші дзвінки, а ті, які вона зробити не змогла, це було просто через погодження графіка", - сказав представник держдепартаменту.