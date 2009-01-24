На Харківщині легковик зіткнувся з електропоїздом: загинули троє осіб

Щеодна - в лікарні у важкому стані

В Ізюмському районі Харківської області на залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля „ГАЗ-31105” із пасажирським електропоїздом №622 сполученням “Маріуполь-Харків”. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє осіб, ще одна у тяжкому стані госпіталізована до лікарні. Рух потягів здійснюється по запасній колії. Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

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