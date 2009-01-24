У Львівській області внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою загинули 2 пасажирів, ще 10 травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 23 січня на Львівщині, на трасі Київ-Чоп, поблизу міста Буськ сталося зіткнення маршрутного таксі „Mercedes”, що перевозило 12 пасажирів, із вантажівкою „МАN”.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна пасажирка маршрутки і постраждало 11, із них четверо дітей, які з травмами різних ступенів тяжкості були госпіталізовані до лікарні. Пізніше один із травмованих помер.

Усього за добу на території країни зареєстровані 67 ДТП, в яких загинули 16 і травмовані 80 людей.