На шахті в Луганській області помер гірник
19:29, 24 січня 2009Разное
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Реанімація не встигла
У Луганській області на шахті «Перевальська» (ДП «Луганськвугілля», місто Перевальск) помер гірник.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, смерть гірника, 1959 р.н., який працював кріпильником, настала вчора увечері до прибуття на шахту лікарів реанімаційно-протишокової групи. Обставини смерті з`ясовуються.
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