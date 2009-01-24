На шахті в Луганській області помер гірник

Реанімація не встигла

У Луганській області на шахті «Перевальська» (ДП «Луганськвугілля», місто Перевальск) помер гірник. Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, смерть гірника, 1959 р.н., який працював кріпильником, настала вчора увечері до прибуття на шахту лікарів реанімаційно-протишокової групи. Обставини смерті з`ясовуються.

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