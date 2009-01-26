На Закарпатті в новобудові впала стіна: загинула жінка

У Закарпатській області в житловому будинку впала стіна, загинула жінка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сьогодні зранку в оперативно-рятувальну службу міста Мукачева повідомили про загибель 34-річної жінки в с. Ключарки Мукачівського району.

Як з’ясувалося, смертельні травми молода жінка отримала через падіння бетонної стіни новозбудованої споруди. «Стінка, яка впала, заввишки близько 2-х метрів та завширшки 2‚5 метра. Причину руйнування стіни та інші обставини справи з’ясовують правоохоронці», - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають рятувальники, тіло загиблої з-під завалу довелося вилучати за допомогою гідравлічного обладнання.