У Каховці бійці МНС зняли з крижини восьмикласника

У Херсонській області бійці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій зняли з крижини школяра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, повідомлення про те, що в Каховці в районі міської набережної за 25 метрів від берега на крижині перебуває людина, надійшло до рятувальників сьогодні о 12.45.

Негайно на місце виїхали бійці МНС, які за допомогою рятувальної мотузки, пристрою «Соломинка» та штурмової драбини о 12.55 вже доправили постраждалого на берег. Це був учень 8-го класу місцевої школи.