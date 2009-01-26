У Каховці бійці МНС зняли з крижини восьмикласника
19:02, 26 січня 2009Разное
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Екстремальний спосіб прогулювати уроки
У Херсонській області бійці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій зняли з крижини школяра.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, повідомлення про те, що в Каховці в районі міської набережної за 25 метрів від берега на крижині перебуває людина, надійшло до рятувальників сьогодні о 12.45.
Негайно на місце виїхали бійці МНС, які за допомогою рятувальної мотузки, пристрою «Соломинка» та штурмової драбини о 12.55 вже доправили постраждалого на берег. Це був учень 8-го класу місцевої школи.
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