Жан-Поль Готьє запросив для участі у показах модель вагою 132 кг (фото)
16:27, 05 жовтня 2006Разное
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Модельєр порушив і інші канони
Жан-Поль Готьє зробив свій внесок в суперечку про участь в показах мод дуже худих моделей. У показі нової колекції прославленого модельєра взяла участь модель вагою 132 кг.
Знаменитий кутюр`є, який відзначає 30-річний ювілей своєї творчої роботи в світі моди, представив в Парижі нову колекцію "Весна-Літо 2007".
Готьє порушив і інші канони. Так, на тому ж показі одяг від Готье представляла манекенниця у віці близько 50 років, а чоловічий одяг демонстрували виключно довговолосі хлопці з рясним макіяжем.
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