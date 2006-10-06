Ющенки придбали цуценя і назвали його Байдою (фото)

Сім`я президента Ющенка не відстає від європейської моди. За повідомленням газети Україна молода, у родині Ющенків - поповнення.

Цуценя золотистого ретрівера Ющенки придбали місяць тому. Це аристократична порода, мода на яку пішла в Європі у 90-ті роки. Самі президент та його дружина до собаківників не їздили, песика їм вибирали ветеринарний лікар та кінолог. Із трьох запропонованих Ющенки вибрали породистого песика через його офіційне ім`я - Love me forever, що в перекладі з англійської звучить як - Люби мене вічно. Але в родині Ющенків його кличуть - Байдою. Про ціну Байди газета не повідомляє.

5 канал