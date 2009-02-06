Таджики перейменували Радянську Латвію

Одна з вершин Паміру, розташована в Таджикистані, - Радянська Латвія - стала офіційно іменуватися Латвією. Офіційна зміна назви піку, висота якого сягає 6218 метрів, приурочена до очікуваного цього місяця візиту до Латвії президента Таджикистану Емомалі Рахмона, повідомили в його прес-службі.

Група альпіністів з Латвії на чолі з Імантом Егбертом першим здійснила сходження на цей пік 30 липня 1960 року. Латвійці здобули право дати ім`я безіменній на той час горі. Пік був названий "Радянською Латвією".

1 серпня 2005 року чотири латвійські альпіністи - Валдіс Пуріньш, Олег Сілін, Вієстур Силенієкс і Андрій Козаков - знов підкорили цей пік, де встановили табличку із словом "Латвія" і датою першого сходження 1960 року.

Лента.ру