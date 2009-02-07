Автокатастрофи на Херсонщині - двоє людей загинули

У Херсонський області внаслідок двох автокатастроф дві людини загинули, ще три – травмовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, одна ДТП сталося 6 лютого в Бериславському районі на 92 кілометрі траси Мар’янське – Берислав, через сильний туман зіткнулися двоє легкових автомобілів - ВАЗ-2107 та «Шевроле». В результаті ДТП 32-річний чоловік загинув на місці а ще три людини, які дістали поранення, доставлені працівниками швидкої допомоги до Бериславської районній лікарні.

Того ж дня на 179 кілометрі траси Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, неподалік від селищ Посад-Покровське, сталося зіткнення двох вантажівок. В результаті на місці ДТП загинув чоловік - мешканець м. Таврійськ.

По обох ДТП тривають слідства.