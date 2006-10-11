ФБР потрібні люди зі знанням української мови

Як повідомляє газета «Вашингтон пост», п`ять років потому, як арабські терористи напали на США, тільки 33 агенти ФБР знають арабську, до того ж в обмеженому обзязі. Більш того, відзначає видання, ніхто з цих агентів не працює у відділі ФБР, який координує розслідування, пов`язані з міжнародним тероризмом.

Навіть з урахуванням тих співробітників служби, які знають лише декілька слів арабською і які не пройдуть звичайний тест на профпридатність, тільки один відсоток з 12 тисяч агентів мають хоч якесь уявлення про цю мову, пише газета.

Як повідомили у ФБР, бюро дійсно потребує співробітників, які знають мови Близького Сходу, зокрема арабську, фарсі і урду. Проте, крім таких фахівців, ФБР набирає лінгвістів ще з 37 мов, зокрема російської, української, латвійської і литовської, вірменської, чеченської, казахської, таджицької, узбецької і туркменської.

«Вашингтон пост» з посиланням на главу мовного відділу ФБР Маргарет Гулотта відзначає, що кількість перекладачів з арабської в бюро зросла з 70 у вересні 2001 року до 269 станом на літо 2006 року. Проте Гулотта підкреслила, що цю кількість необхідно збільшити.

Обком з посиланням на РІА "Новости"