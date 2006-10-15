Під час катастрофи судна у Чорному морі загинув українець
12:03, 15 жовтня 2006Разное
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Справа перебуває на контролі в МЗС
14 жовтня ц.р. у Чорному морі неподалік турецького берега затонуло судно „Медік” (прапор Коморських островів), в результаті чого загинуло 2 осіб, один з них – громадянин України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Як зазначається в повідомленні, судно належало турецькій компанії і перевозило 2,5 тис. тон цементу.
Справа перебуває на контролі в МЗС України та Посольства України в Турецькій Республіці.
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