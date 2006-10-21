У Києві 15 пасажирів маршрутки постраждали в ДТП

Сьогодні вранці в Києві 15 пасажирів маршрутного таксі постраждали в дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі департаменту Державтоінспекції МВС України, аварія сталася о 7.30 на проспекті Перемоги (напроти будинку №118). Водій маршрутного мікроавтобуса «Богдан» не впорався з управлінням і врізався в електроопору.

15 постраждалих пасажирів доставлені в лікарні. На момент аварії в маршрутці перебувало 22 пасажири.