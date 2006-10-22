Чемпіон світу з`їв кілограм сала за 20 хвилин

У Луцьку триває чемпіонат "З любов`ю до сала". Головною подією неділі став конкурс свинячої краси. У конкурсі перемогла свиня на прізвисько Кийя,- передає "5 канал".Поросят привезли з усієї області, одягнули, а деяким навіть помадою розмалювали рильця.

Чемпіоном світу з швидкісного поїдання сала став лучанин Володимир Стригалін - за 20 хвилин він з`їв кілограм сала, трохи менше цибулі та хліба. Все це він запив склянкою води. За словами переможця, він почувається добре.

У неділю ж мають відкрити єдиний в Україні пам`ятник cвині та cалу. На ньому свиня буде обіймати шмат сала.

У межах фестивалю також мають зробити найбільший бутерброд із сала, який, - сподіваються організатори конкурсу, - потрапить до Книги рекордів України.