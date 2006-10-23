Учасниці ”Міс Європа” знайомляться з Києвом (фоторепортаж)
11:10, 23 жовтня 2006Разное
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Конкурс відбудеться 27 жовтня
Учасниці Міжнародного конкурсу "Міс Європа-2006" учора знайомилися з найвизначнішими місцями Києва.
Маршрут красунь проліг через Києво-Печерську Лавру, Софіївську площу, Андріївський узвіз і Поділ.
Хорошому настрою іноземок сприяли приязне ставлення киян, увага чоловіків і навіть погода.
Першокурсниця академії МВС Олена Авраменко, яка представляє на конкурсі Україну, перебирала на себе роль гіда і консультанта.
На Андріївському узвозі дівчата переміряли хутряні шапки, пілотки, будьонівки і накупили сувенірів додому.
Конкурс "Міс Європа-2006" відбудеться 27 жовтня в Національному Палаці ”Україна” і транслюватиметься в прямому ефірі в 12-ти європейських країнах.
Фото Олександра Синиці
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