Учасниці ”Міс Європа” знайомляться з Києвом (фоторепортаж)

11:10, 23 жовтня 2006
Разное
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Конкурс відбудеться 27 жовтня

Учасниці Міжнародного конкурсу "Міс Європа-2006" учора знайомилися з найвизначнішими місцями Києва.

Маршрут красунь проліг через Києво-Печерську Лавру, Софіївську площу, Андріївський узвіз і Поділ.

Хорошому настрою іноземок сприяли приязне ставлення киян, увага чоловіків і навіть погода. 

Першокурсниця академії МВС Олена Авраменко, яка представляє на конкурсі Україну, перебирала на себе роль гіда і консультанта.

На Андріївському узвозі дівчата переміряли хутряні шапки, пілотки, будьонівки  і накупили сувенірів додому.

Конкурс "Міс Європа-2006" відбудеться 27 жовтня в Національному Палаці ”Україна” і транслюватиметься в  прямому ефірі в 12-ти європейських країнах.

Фото Олександра Синиці

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