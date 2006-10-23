Учасниці ”Міс Європа” знайомляться з Києвом (фоторепортаж)

Учасниці Міжнародного конкурсу "Міс Європа-2006" учора знайомилися з найвизначнішими місцями Києва.

Маршрут красунь проліг через Києво-Печерську Лавру, Софіївську площу, Андріївський узвіз і Поділ.

Хорошому настрою іноземок сприяли приязне ставлення киян, увага чоловіків і навіть погода.

Першокурсниця академії МВС Олена Авраменко, яка представляє на конкурсі Україну, перебирала на себе роль гіда і консультанта.

На Андріївському узвозі дівчата переміряли хутряні шапки, пілотки, будьонівки і накупили сувенірів додому.

Конкурс "Міс Європа-2006" відбудеться 27 жовтня в Національному Палаці ”Україна” і транслюватиметься в прямому ефірі в 12-ти європейських країнах.

Фото Олександра Синиці