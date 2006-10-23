Укрпатріотів потрібно надихнути, так що пишіть...

(Іронічні побажання російського відвідувача українським авторам для написання думок на тему політики Россі. – МОДЕРАТОР) Укрпатріотів потрібно надихнути, так що давайте пишіть:

– про енергетичний альянс Росії з Німеччиною, що не відбувся;

– потім згадайте про претензії, які ЄС збирався виставити Росії з приводу Енергетичної хартії, Грузії та грузинів, а також Політковської та всілякої іншої демократії (про те, як ці претензії були висловлені і що відповів Путін, не пишіть, – враження зіпсує);

– також згадайте ПАРЄ, ОБСЄ і Мадридську групу – це до того, як не люблять Росію за кордоном;

– ну а на солодке давайте що-небудь оптимістичне з приводу України та її взаємин з ЄС;

– не забудьте також санкції до Грузії, з якими Росія (нібито) сіла в калюжу, – згадайте поштові перекази, які тепер ідуть через Київ. І взагалі – більше про героїчну боротьбу грузинського народу з російським імперіалізмом. Такій статті схвалення забезпечене!!!

P.S. Я не сумніваюся у ваших талантах, до того ж майже упевнений, що на ці теми ви і напишете. Частині українського суспільства, яка радіє будь-якій невдачі Росії і писяє паром на форумах, дуже сподобається...

Олексій, Росія