Укрпатріотів потрібно надихнути, так що пишіть...
Згадайте про претензії, які ЄС збирався виставити Росії з приводу Енергетичної хартії, Грузії та грузинів, а також Політковської та всілякої іншої демократії... Список тем для обговорення, запропонований відвідувачем з Росії...
(Іронічні побажання російського відвідувача українським авторам для написання думок на тему політики Россі. – МОДЕРАТОР)Укрпатріотів потрібно надихнути, так що давайте пишіть:
– про енергетичний альянс Росії з Німеччиною, що не відбувся;
– потім згадайте про претензії, які ЄС збирався виставити Росії з приводу Енергетичної хартії, Грузії та грузинів, а також Політковської та всілякої іншої демократії (про те, як ці претензії були висловлені і що відповів Путін, не пишіть, – враження зіпсує);
– також згадайте ПАРЄ, ОБСЄ і Мадридську групу – це до того, як не люблять Росію за кордоном;
– ну а на солодке давайте що-небудь оптимістичне з приводу України та її взаємин з ЄС;
– не забудьте також санкції до Грузії, з якими Росія (нібито) сіла в калюжу, – згадайте поштові перекази, які тепер ідуть через Київ. І взагалі – більше про героїчну боротьбу грузинського народу з російським імперіалізмом. Такій статті схвалення забезпечене!!!
P.S. Я не сумніваюся у ваших талантах, до того ж майже упевнений, що на ці теми ви і напишете. Частині українського суспільства, яка радіє будь-якій невдачі Росії і писяє паром на форумах, дуже сподобається...
Олексій, Росія