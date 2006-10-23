Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мало не загинув в авіакатастрофі, повертаючись додому з відпустки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, під час неполадок з літаком під час посадки в аеропорту «Бориспіль», він «практично про всяк випадок попрощався з життям».

Мер столиці відзначив, що літак, на якому він летів, був абсолютно новий і належав дуже надійній авіакомпанії. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, над Києвом сталася розгерметизація літака і, дізнавшись про це, він вирішив про всяк випадок попрощатися з життям.

«Літак мій насправді майже зазнав аварії, хоча він був добре обладнаний. Я думаю, що дуже багато людей, які перебувають, особливо у владних кабінетах, мабуть хотіли б, аби шасі мого літака не розкрилися, бо я не дуже зручна людина для ведення різних недобрих переговорів», - поділився своїми роздумами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера Києва, він завжди сподівається на Бога, але в даному випадку були ще й досвідчені льотчики-іноземці. Вони знали, що робити, і навіть попри те, що аеропорт не давав позитивної відповіді на запит про посадку, все ж посадили літак, і всі залишилися живі й здорові», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. При цьому він уточнив, що посадили літак на шасі.

На запитання журналістів, де мер відпочивав, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не назвав країну, але водночас повідомив, що був біля моря за декілька годин льоту від Києва, але не на території України, оскільки «в Україні зараз на морі холодно відпочивати», а йому рекомендували відпочивати саме на морі. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що країна, в якій він відпочивав, нічим не примітна і не є «зразком для наслідування України». «Але там було добре море», - наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебував у відпустці з 11 по 21 жовтня 2006 року.