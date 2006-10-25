В Одесі обвалився житловий будинок

У Одесі, по вул. Б. Хмельницького, 33, у трьохповерховому житловому будинку (1900 р. забудови) сталося часткове обрушення міжповерхових перекриттів в трьох квартирах на третьому, другому та першому поверхах, а також сходової клітини, на загальній площі 80 кв. м.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок обрушення було травмовано одну особу, яку госпіталізовано до міської клінічної лікарні № 1, відселено 8 мешканців до родичів та в готель "Центральний".

До розбору завалу залучено аварійно-рятувальні підрозділи МНС України в кількості 26 чол. особового складу та 5 од. техніки.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.