У Львові ”заміновано” найпрестижніший готель міста

Сьогодні о 21.15 до оперативної служби «02» львівської міліції зателефонував невідомий, який повідомив про те, що заміновано один з найпрестижніших готелів міста «Опера».

Про це повідомили УНІАН, у Львівському міському Управлінні внутрішніх справ.

На місце події виїхали працівники вибухо-технічної служби, рятувальні підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

Наразі проводиться евакуація обслуговуючого персоналу та проживаючих у готелі. Фахівці приступають до обстеження приміщень.

Довідка УНІАН: Перший 4-зірковий готель «Опера» у Львові відкрито 25 лютого 2006 року. Готель розташований на проспекті Свободи у центрі міста поруч з Академічним театром опери та балету. Площа житлових приміщень - 2000 кв. м.