Львівський готель ”розмінували”
10:42, 26 жовтня 2006Разное
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Тепер міліція шукає "терориста"
Інформація про замінування львівського готелю “Опера” не підтвердилася.
Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, вчора після кількагодинного обстеження приміщень готелю вибухового пристрою виявлено не було.
Було евакуйовано 47 мешканців та обслуговуючого персоналу готелю.
Правоохоронці проводять ряд оперативних заходів з метою встановлення аноніма.
Як повідомляв УНІАН, вчора о 21.15 до оперативної служби «02» львівської міліції зателефонував невідомий, який повідомив про те, що заміновано один з найпрестижніших готелів міста «Опера».
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