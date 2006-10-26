Львівський готель ”розмінували”

10:42, 26 жовтня 2006
Разное
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Тепер міліція шукає "терориста"

Інформація про замінування львівського готелю “Опера” не підтвердилася.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, вчора після кількагодинного обстеження приміщень готелю вибухового пристрою виявлено не було.

Було евакуйовано 47 мешканців та обслуговуючого персоналу готелю.

Правоохоронці проводять ряд оперативних заходів з метою встановлення аноніма.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 21.15 до оперативної служби «02» львівської міліції зателефонував невідомий, який повідомив про те, що заміновано один з найпрестижніших готелів міста «Опера».

 

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