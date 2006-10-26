Обмовки Путіна за Фрейдом

Відповідаючи вчора на запитання під час "прямої лінії", Путін припустився кількох знакових обмовок. Зокрема, кажучи про те, що Росія, нарешті, розплатилася з боргами, президент раптом вимовив: "И теперь мы никому не нужны". Щоправда, через секунду він поправився: "не должны". Ще один перл Путін видав, коли розповідав про поліпшення життю людей. "Этот разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять... - пауза між двома словами знову видалася вічністю, - ...сокращать", іронізує "Незалежна газета".

Але ці обмовки тьмяніють порівняно з грузинським перлом. Відповідаючи на запитання одного з аксакалів дагестанського Каспійська про погіршення відносин з Грузією, Путін нагадав про історичний факт - про те, що Грузія добровільно ввійшла до складу... Російської Федерації. Помилка розсмішила його самого, і, засміявшись, він виправився на "Російської імперії". До речі, відповідаючи на запитання про можливість приєднання Абхазії і Південної Осетії до Росії, керманич Росії пообіцяв уважно стежити за міжнародними прецедентами, у тому числі і косівським.

"Ще Фрейд писав, що обмовки можуть траплятися внаслідок свого роду протесту, - сказав виданню "Твой день" Володимир Павлов, психолог Центру вивчення проблем дезадаптації "Рода". - Тобто людина в глибині душі проти свого вислову.

Павлов посилається на досвід прийомів Фрейда, за допомогою яких він намагався прослідкувати у випадкових, на перший погляд, висловах те коло думок, яке людина прагне приховати.

Інший фахівець, Михайло Виноградов, схильний вважати, що Володимир Путін в глибині душі не вірить тим фактам, які були надані йому економістами: "У нього є свої думки. Він їх промовляє, а потім спохоплюється і каже, що йому написали.

"Коли Володимир Путін сказав, що Росія нікому не потрібна, - каже психолог Олександр Алтунін, - гадаю, що це навіть і не було обмовкою. Він чудово розуміє, що сильна Росія ніколи нікому, окрім самих росіян, не була потрібна".

Цю думку підтверджує інша обмовка президента. Відповідаючи на запитання ветерана з Брянська про те, як прожити пенсіонерові на 3-4 тисячі рублів, Володимир Путін спробував виправдати Пенсійний фонд: “В прошлом году пенсия была проиндексирована дважды и поднята на незначительную сумму - где-то на 300 рублей. В следующем году также предполагается двукратная индексация..."

Таким чином, президент пообіцяв збільшити виплати пенсіонерам удвічі, хоча мав на увазі, що підвищення відбудеться в два етапи. "Но прибавка будет больше - это будет примерно 450 рублей", - пояснив Путін. "Як людина президент чудово розуміє, як важко живеться пенсіонерам, - продовжує Володимир Павлов. - Своєю обмовкою він дав зрозуміти його справжні наміри, дійсне розуміння речей".

"А взагалі, те, що президент трохи обмовився, - підсумовує Олександр Алтунін, - свідчить про його здорову психіку. Будь-хто інший на його місці не витримав би такої колосальної напруги".

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