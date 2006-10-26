Торговець текілою потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Власник однієї з найбільших в Мексиці дистриб`юторських компаній, що торгує текілою, Фернандо Альтамірано (Fernando Altamirano) був занесений до Книги рекордів Гіннесса, як людина, що продала найдорожчу в світі пляшку алкогольного напою, повідомляє мексиканська преса.

У липні цього року, під час проведення в Мехіко фестивалю текіли, Альтамірано продав анонімному колекціонерові з Лас-Вегаса (США) пляшку цього напою із спеціальних резервів фабрики-виробника за $225 тисяч.

Як зауважив представник компанії "Рекорд Гіннесс", на сьогодні це абсолютний світовий рекорд вартості однієї пляшки алкогольного напою.

Текіла - мексиканський національний напій, відомий ще в імперії ацтеків, які вперше звернули увагу на смакові і цілющі властивості соку "магея", - широколистого кактуса, якого вдосталь на території Мексики. Упродовж століть виробництво напою вдосконалювалося, і з середини XIX століття його стали одержувати тільки з одного різновиду "магея" - блакитної агави, що забезпечує високі смакові якості. Назву своє він одержав за назвою невеликого містечка Текіла в штаті Халіско.

РІА "Новости"