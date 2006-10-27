В Сумах отруїли учнів
09:41, 27 жовтня 2006Разное
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Перебіг хвороби - середнього ступеня важкості
25-26 жовтня до Сумської міської клінічної лікарні з попереднім діагнозом “гостра кишкова інфекція гастроентерологічної форми” госпіталізовано 11 учнів (1988-1991 р.н.) центру професійно-технічного навчання.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причина захворювання встановлюється. Перебіг хвороби - середнього ступеня важкості. Фахівцями міської СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів. За фактом події проводиться розслідування.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС України в Сумській області.
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