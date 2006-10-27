В Сумах отруїли учнів

Перебіг хвороби - середнього ступеня важкості

25-26 жовтня до Сумської міської клінічної лікарні з попереднім діагнозом “гостра кишкова інфекція гастроентерологічної форми” госпіталізовано 11 учнів (1988-1991 р.н.) центру професійно-технічного навчання. Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причина захворювання встановлюється. Перебіг хвороби - середнього ступеня важкості. Фахівцями міської СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів. За фактом події проводиться розслідування. Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС України в Сумській області.

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